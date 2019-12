Rügheim 10.12.2019

Adventskonzert und Dorfweihnacht

Die evangelische Kirchengemeinde Rügheim lädt für Sonntag, 15. Dezember, um 14 Uhr zum Adventskonzert in die Kirche ein. Anschließend ist die Dorfweihnacht in der alten Schule und am Brauhaus geplant....