Adventskonzert mit "Next Generation"

Am Sonntag, 8. Dezember, wird die Pfarrkirche St. Josef in Buckenhofen von weihnachtlich-festlichen Klängen erfüllt sein. Um 16 Uhr präsentiert der Musikverein Forchheim-Buckenhofen unter der Marke "Next Generation" musikalische Nachwuchsarbeit. Neben den Flöten-Orff-Gruppen, der Rhythmusgruppe "Rattabonga" und den Bläserklassen werden das Juniororchester und das Jugendblasorchester den Kirchenraum mit vorweihnachtlicher Musik erfüllen. Eingeladen sind alle, die sich in der Vorweihnachtszeit für 90 Minuten von stimmungsvoller Adventsmusik verzaubern lassen möchten. Foto: PR