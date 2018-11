Adventskonzert in Frensdorf

Am Samstag, 1. Dezember, um 19 Uhr findet in der Frensdorfer Johanneskirche das Konzert zum 1. Advent statt. Die "Bamberger Bachsolisten" bringen Arien von J. S. Bach und G. F. Händel zu Gehör, außerdem Werke von zum Beispiel Friedemann Bach und G. Ph. Telemann. Eva Sohni- Wengoborski und Manfred Wengoborski, ehemalige erste Geiger der Bamberger Symphoniker, Claudia Hoedl- Kabadaic, regelmäßige Aushilfe bei den Symphonikern (Cello) und Georg Schäffner, Kantor der Basilika in Gößweinstein (Cembalo) bringen die Sängerin Andrea Wurzer mit, die an der theol. Hochschule Nürnberg Gesang unterrichtet und Ensemblemitglied am Opernhaus Nürnberg ist. Einleitende Worte spricht Pfarrer Schmidt. Der Eintritt ist frei. red