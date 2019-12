Adventskonzert in der Pfarrkirche Pinzberg

Einladung ergeht zum Adventskonzert am Sonntag, 15. Dezember, 16 Uhr in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Pinzberg. Mitwirkende sind Johanna Scherl, Chiara Fuhrmann, die Grundschule Pinzberg, Leopold und Isabel, Marion Andersons mit Stefanie Spörl, die Singgemeinschaft Pinzberg und Dobenreuth sowie auch der Musikverein Pinzberg. An der Orgel spielt Maria Roth. red