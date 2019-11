Adventskonzert in der Kirche

Die Leichtersbacher Musikanten veranstalten am Sonntag, 1. Dezember, ihr Adventskonzert mit Liedern und Stücken aus verschiedensten Genres in der Oberleichtersbacher Pfarrkirche St. Peter und Paul. Es spielen der Nachwuchs der Bläserklasse und die Leichtersbacher Musikanten (Leitung Christoph Emmerth). Danach gibt's ein gemütliches Beisammensein beim Adventsmarkt am Kirchberg. sek