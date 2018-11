Adventskonzert in der Kirche in Heroldsbach

Schon zum 30. Mal findet am ersten Adventssonntag, 2. Dezember, um 16 Uhr in der Pfarrkirche St. Michael in Heroldsbach ein Adventskonzert statt. In diesem Jahr lautet das Motto "Adventliche Klangwelten". So werden von diversen Mitwirkenden festliche Orgel-, Trompeten-, Bläser- sowie Harfenklänge und auch Chorwerke für Männerchor und gemischten Chor aufgeführt. Die Zuhörer dürfen sich hierbei besinnlich auf die Adventszeit einstimmen lassen. Der Eintritt ist frei. Spenden sind zur Förderung der Kirchenmusik in St. Michael erbeten. red