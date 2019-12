Adventskonzert in der Ebelsbacher Kirche

"Mit Herz und Mund" lautet der Titel des Adventskonzerts in der Ebelsbacher Magdalenenkirche am dritten Adventssonntag, 15. Dezember, um 17 Uhr. Mit adventlichen Melodien und weihnachtlichen Weisen laden der Magdalenenchor, der Jugend- und Kinderchor Ebelsbach und das Orchester der Hochschule für Musik aus Würzburg zur Einstimmung auf das Weihnachtsfest ein, wie der Kirchenmusiker Johannes Eirich mitteilte. Im Mittelpunkt stehen die Adventskantate "Herz und Mund" von Johann Sebastian Bach mit festlicher Trompete und das Weihnachtsoratorium des französischen Meisters Camille Saints-Saens mit Harfe. In der Bachkantate geht es um die Begegnung Marias mit ihrer Verwandten Elisabeth und im Weihnachtsoratorium um das Weihnachtsgeschehen in Bethlehem. Die Leitung hat Johannes Eirich selbst. Der Eintritt ist frei. Spenden werden erbeten. Unser Bild zeigt Chor und Musiker bei einem früheren Auftritt in Ebelsbach. Foto: Johannes Eirich