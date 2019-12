Adventskonzert in der Dreikönigskirche

Am heutigen Samstag um 16 Uhr lädt der Gesangverein Liederkranz Lauf in die Dreikönigskirche ein. Die Konzertgäste können sich auf ein breit gefächertes Programm mit vielfältigen Melodien der Adventszeit freuen. Die Mitwirkenden sind der gemischte Chor des GV Liederkranz, B. Rübensaal, Orgel, die Parforcehorngruppe Bratsch, Ebert, Zahn unter Leitung von H. Groh, das Klarinettenquartett Meixner, Ebert, Schönberger, Toews, das Bläser-Quartett Triebert, Ries, Eiermann unter Leitung von Th. Ries, sowie Johanna Ebert,Violine. Durch das Programm führt K. H. Übelacker. Die Gesamtleitung des Konzerts liegt in den bewährten Händen von Walter Eckl. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne entgegengenommen. Nach dem Konzert bleibt Zeit für gemütliche Gespräche bei offenen Feuerstellen, Punsch, Bratwürsten und Bier. Wie alljährlich werden auch wieder selbst gebastelte Handwerkartikel und Holzarbeiten angeboten. red