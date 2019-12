Der Gesangverein "Liederhort" lädt zum Adventskonzert in der Christuskirche am Sonntag, 15. Dezember, ein. Mitwirkende sind der Frauenchor sowie die Blechbläser. Beginn ist um 18 Uhr. Ab 17 Uhr und auch nach dem Konzert bietet der Kapellenbauverein vor der Kirche Bratwürste und Glühwein an. red