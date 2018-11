Adventskonzert in der Andreas-Kirche

Der Gesangverein "Eintracht" Wonfurt veranstaltet am ersten Advent, 2. Dezember, ein Konzert. Beginn ist um 17 Uhr in der St.-Andreas-Kirche in Wonfurt. Mitwirkende sind der gemischte Chor, der Kinder- und Teenychor sowie der Projektchor des Gesangvereins unter der Leitung von Waltraud Hellwig und die Blaskapelle Wonfurt/Steinsfeld mit ihrem Dirigenten Marius Fromm. Die Chöre werden am Klavier von Kerstin Vogel, Cara Joos und Monika Appel begleitet. Das Ensemble "Flütabek" spielt festliche Instrumentalmusik und begleitet mit Querflöte, Blockflöte und Cello. Des Weiteren erfreuen junge Solisten mit Blockflöten, Waldhorn und Gesang. Mit adventlichen Liedern, besinnlichen Texten und festlicher Instrumentalmusik sollen die Zuhörer auf die vorweihnachtliche Zeit eingestimmt werden. Der Eintritt ist frei. Spenden zur Unterstützung der musikalischen Arbeit sind erbeten. Nach dem Adventskonzert laden die Veranstalter zum Ausklang auf den Kirchplatz in Wonfurt ein. ul