Adventskonzert des Veeh-Harfen-Ensembles

Einen Moment der Stille und der Einkehr im Advent bringt der zarte Klang der Veeh-Harfen. Bekannte Adventslieder zum Mitsingen und besinnliche Melodien zum Zuhören spielt das Veeh-Harfen-Ensemble der "Mach-mit"-Senioren aus dem Mehrgenerationenhaus unter der Leitung von Pfarrer Marcus Döbert am Mittwoch, 11. Dezember, um 14.30 Uhr im Wintergarten des Burkardus Wohnparks. Der Eintritt ist frei, für Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Die Trainingsstunde des Veeh-Harfen-Ensembles am Donnerstag, 12. Dezember, entfällt. Alle anderen "Mach-mit"-Veranstaltungen finden wie gewohnt im Mehrgenerationenhaus statt. Am Montag, 9. Dezember, trifft sich der "Mach-mit"-Kreis um 10 und 11 Uhr zur Seniorengymnastik und am Freitag, 13. Dezember, ab 14.30 Uhr zum Singkreis mit Mila. sek