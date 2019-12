Adventskonzert des Gymnasiums

Es ist ein Höhepunkt in der Vorweihnachtszeit: Das Frankenwald-Gymnasiums lädt am kommenden Donnerstag, 12. Dezember, um 19 Uhr in die Stadtpfarrkirche zum alljährlichen Adventskonzert der Schule ein. Unter der Leitung der Fachschaft Musik erklingen am Donnerstag vor allem die verschiedenen Chöre, Ensembles und Orchester des FWG, darunter auch die beiden großen Chöre, ein Percussion-Ensemble, die neu gegründeten "Jazz-Kids", der Lehrerchor und die Big Band. Abwechslung und Vielfalt garantieren aber nicht nur die unterschiedlichen Besetzungen, sondern auch die Auswahl der Musikstücke, die vom Barock bis in die Moderne reichen. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. red