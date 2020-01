Haig vor 14 Stunden

Spende

Adventskonzert bringt 1000 Euro für die St. Anna-Kirche

Ein außerordentlicher Erfolg war das Konzert am dritten Adventssonntag in der St. Anna-Kirche im Stockheimer Ortsteil Haig. Die Haiger Vereine entschieden sich, den Erlös an die Kirchenverwaltung weit...