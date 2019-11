Adventskalender zweier Kirchengemeinden

Ein besonderes Erlebnis im Advent bietet sich den Bürgern beider Gemeinden in den kommenden Adventstagen: Donnerstag bis Sonntag um 18.30 Uhr (außer es sind andere Zeiten angegeben) laden die Gastgeber ein zum "Lebendigen Adventskalender". Es beteiligen sich Vereine, die Kirchengemeinden, Stadt und Gemeinde sowie Privathaushalte. Der lebendige Advent beginnt am Sonntag, 1. Dezember, mit einem ökumenisch gestalteten Fenster an einem besonderen Ort: dem "Plassenburgblick".

5. Dezember: Dorfverschönerungsverein, Dorftreff, Guttenberg; 6. Dezember: Feuerwehr Maierhof (Nikolausfeier); 17.30 Uhr UKW Kupferberg, Spital, Kupferberg (Nikolausfeier); 7. Dezember: Dorfgemeinschaft Buch, Ortsmitte, Buch; 8. Dezember: ev. Kirchengemeinde, Fränkische Weihnacht, Guttenberg; 12. Dezember: Kindergarten Kupferberg, Kindertagesstätte; 13. Dezember: Dorfgemeinschaft Streichenreuth; 14. Dezember: Familie Stocker, Imkersteig 24, Kupferberg; 15. Dezember: Stadt Kupferberg, Rathaus; 19. Dezember: Familie zu Guttenberg, Schloss Guttenberg; 20. Dezember: Familie Pensel-Webersinke, Sonnenhang, Kupferberg; 21. Dezember: Familie Karger, Schönbornstraße 16, Kupferberg; 22. Dezember: kath. und evang. Kirchengemeinden Guttenberg, kath. Gemeindehaus. red