Adventskalender-Verkauf

Es ist bereits die 7. Auflage des Hammelburger Adventskalenders, eine Gemeinschaftsaktion der beiden Hammelburger Lions Clubs. Und so funktioniert es: Hinter den 24 Türchen des Kalenders versteckt sich täglich die Chance auf mehrere Gewinne sowie auf mehrere Hauptgewinne am 24. Dezember. 189 Gutscheine oder Sachpreise der 92 Sponsoren aus der heimischen Geschäftswelt im Gesamtwert von rund 7200 Euro winken. Der Wert jedes Preises liegt zwischen ca. 20 und 300 Euro. Jeder der insgesamt 2000 Kalender hat auf der Vorderseite eine Nummer. Die Gewinner werden unter notarieller Aufsicht ausgelost. Die Nummern werden täglich im Internet (www.adventskalender-hammelburg.de) sowie im Hammelburger Lokalteil der Presse veröffentlicht. Die Gewinner gehen direkt zu dem im Kalender angegebenen Sponsor. Der nummerierte Kalender ist die Berechtigung, den Preis dort einzulösen. Der Kalender zeigt eine sehr schöne, von Armin Weidenthaler stammende, Aufnahme des von der Lebenshilfe Hammelburg illuminierten Viehmarktes. Dieses Jahr soll der Erlös großenteils dem Verein Bürgerbus Hammelburg e.V. zugutekommen. Die Kalender sind ab 28. Oktober erhältlich bei: Merkur Bank (vormals Bank Schilling), Am Marktplatz 10; Reisebüro der Raiffeisenbank, Am Marktplatz 11; Sparkasse, Bahnhofstr. 5; Flessa-Bank, Kirchgasse 8; Bunter Buchladen, Kissinger Str. 8; E-Center Breitenbach, Kissinger Str. 84. Am Mantelsonntag, 10. November, wird es im Alten Kaufhaus einen Verkaufsstand der beiden Lions Clubs geben. red