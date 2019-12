Adventskalender im Heimatspielhaus

Durch das geöffnete Tor des Heimatspielhauses empfingen die Mitglieder des Blechbläserensembles der Stadtkapelle Münnerstadt die ankommenden und vor der Tür verharrenden Gäste mit dem wohl bekanntesten Adventslied: "Macht hoch die Tür, die Tor macht weit."

Der Vorsitzende des Vereins "Zukunft für das Heimatspielhaus" Martin Kuchler freute sich bereits mit den ersten ankommenden Gästen auf seine einführenden Worte: "Ich erzähle gerne von unserem Adventskalender in den Fenstern des Heimatspielhauses." Der Adventskalender am Anger ist ja auch ein Projekt, welches ganz am Anfang der neueren Hausgeschichte steht. Die Sponsoren sind zum Teil seit Jahren dabei, die Anfragen diesbezüglich empfindet Martin Kuchler denn auch als angenehme Aufgabe.

In diesem Jahr ist erstmals das Berufsbildungszentrum Münnerstadt in die Gestaltung eingebunden gewesen, genauer die Klassen 11 e und f aus der Berufsfachschule für Kinderpflege, zusammen mit ihren Kunstlehrerinnen.

Angefangen mit der Kalendergestaltung haben Schülerinnen und Schüler der Grundschule Münnerstadt. Später war das Johann Friedrich von Schönborngymnasium in der Unter- und Mittelstufe für die künstlerische Motivfindung zuständig. Martin Kuchler freute sich besonders über die jeweils unterschiedlichen Motive der kleinen und großen Künstler. Und - nicht zu vergessen, das adventliche Heimatspielhaus trägt am Anger zur Verkehrsberuhigung bei, denn der Blickfang durch die farbigen Fenster löst vielfach Staunen aus.