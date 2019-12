Adventskalender im Awo-Treff

Der Treff am Bürglaß-Schlösschen beteiligt sich an der Adventsaktion der Kirchengemeinden Heilig Kreuz und St. Moriz: An jedem Tag im Advent öffnen sich Türen zu einer kleinen Adventsfeier. Der Awo-Treff ist am Dienstag, 10. Dezember, 18 Uhr, an der Reihe. Es gibt Tee, Plätzchen und besinnliche Texte zur Adventszeit. Anmeldung ist erbeten unter Telefon 09561/705380. red