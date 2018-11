Pastoralreferent Dr. Thorsten Kapperer stellt am Freitag, 23. November, um 18.30 Uhr in einer voradventlichen Andacht sein Buch "Tooor - 24 Adventsimpulse für Fußballfreunde" in der Waldberger Kirche vor. Anschließend lädt die DJK Waldberg zum Kesselfleischesssen ein. Hierfür ist eine Anmeldung erforderlich bei Mario Ziegler (Tel.: 09701/1680) oder Philipp Hillenbrand (Tel.: 09701/907 288). Von zirka 19.30 bis 20 Uhr wird es eine Lesung aus dem Buch geben. Außerdem wird Dr. Kapperer sein Buch am Sonntag, 25. November, um 13.30 Uhr in der Kirche Langenleiten vorstellen. sek