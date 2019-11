Adventsgesteck für Kinder

Die Volkshochschule bietet den Kurs "Mein Adventskranz" an und zeigt den Kindern von sechs bis zehn Jahren, wie sie einen modernen, flippigen Kranz basteln. Der Kurs findet am Mittwoch, 20. November, von 16 bis 18 Uhr, bei Blumen Dorsch, statt. Anmeldung ist unter der Telefonnummer 09261/ 60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de möglich. red