Adventsfenster öffnen sich

Bereits am Samstag, 30. November, wird das erste Adventsfenster bei der Feuerwehr Steinwiesen am Gerätehaus geöffnet. Ab 18 Uhr stehen Glühwein, Plätzchen und Schmankerl wie Flammkuchen und Maronisuppe bereit. Um 18.30 Uhr stimmen sich alle auf die Adventszeit mit Musik, Geschichten und Kerzenschein ein. Im Anschluss ist gemütliches Beisammensein im Gerätehaus. Das zweite Adventsfenster öffnet am Sonntag, 8. Dezember, um 16.30 Uhr am Kindergarten, das dritte am 15. Dezember am Rathaus. Am 22. Dezember gibt es ab 16 Uhr im Pfarrgarten kleine Verkaufsstände, wenn um 17.30 Uhr das vierte Fenster öffnet. red