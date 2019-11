Das erste Adventsfenster in Memmelsdorf öffnet sich gegen 17 Uhr am ersten Adventssonntag, 1. Dezember. Es befindet sich an der Krippe am Brunnen bei der Kirche. Der SPD-Ortsverein Memmelsdorf lädt die Besucher bei Gedichten, Geschichten, vorweihnachtlicher Musik und weihnachtlichen Köstlichkeiten zum Innehalten ein. Der Ortsverein informiert ferner: Auch heuer ist die SPD Memmelsdorf mit einem Stand auf dem Weihnachtsmarkt in Untermerzbach vertreten (Samstag, 30. November, 11 Uhr). red