Adventsfeiern für die Senioren

Die evangelische Kirchengemeinde Hofheim-Lendershausen-Eichelsdorf lädt im Dezember zu zwei Adventsfeiern für Senioren ein. Sie finden am Sonntag, 1. Dezember, um 14 Uhr in der alten Schule in Lendershausen und am Dienstag, 3. Dezember, um 14.30 Uhr im Gemeindehaus Hofheim statt. In Hofheim beginnt die Feier mit einer Andacht in der Christuskirche. red