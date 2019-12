Adventsfeier und Vortrag

Der Bayerische Bauernverband veranstaltete in Obererthal eine Ortsbäuerinnenschulung, die er mit einer Adventsfeier verband. Kreisbäuerin Edeltraud Häusler begrüßte die Gäste und Teilnehmerinnen. Ein Referat von Johannes Kessler vom Bildungswerk des Bauernverbandes widmete sich dem Thema "Hau(p)tsache gesund." Eine bayernweite Gesundheitsoffensive widmet sich dem Thema der Hautgesundheit und Hautpflege. Gerade für Menschen, die häufig im Freien arbeiten und der Sonne ausgesetzt sind, ist hier eine umfangreiche Information und Beratung erforderlich.

An ein Mittagessen schloss sich eine Adventsandacht mit Pfarrer Edwin Erhard an. Margit Jäcklein stellte die Organisation "Har.e.kin-Nachsorge" vor, die von den Landfrauen durch den Plätzchenverkauf am Sonntag, 15. Dezember, um 13.30 Uhr in der Wandelhalle Bad Kissingen unterstützt wird. Die Schweinfurter Organisation unterstützt früh- und risikogeborene Kinder und ihre Familien. hla