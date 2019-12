Adventsfeier mit Musik

Am ersten Advent hatte der Obst und Gartenbauverein Schönbach seine Senioren zu einem besinnlichen Nachmittag in die ehemalige Schule eingeladen. Die Vorsitzende Ingrid Markert empfing die Besucher. Derweil warteten die Kinder in der Dorfmitte unterm Christbaum aufgeregt auf den Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht. Eine große Überraschung für alle war, wie der Verein mitteilte, dass junge "Schönbacher Musikanten" die Gäste mit Liedern zur Adventszeit erfreuten. Die Jungmusiker Justus Schor (Tenorhorn), Emanuel Kleinhenz (Tuba) sowie Moritz Viernekäs (Trompete) und Maja Eltschka (Querflöte) haben in den Wochen vorher eifrig geübt und trugen ihre Melodien meisterhaft vor. Anschließend bescherte der Nikolaus die Kinder mit einem Windlicht, welches in der dunklen Jahreszeit etwas Licht in die Wohnungen bringen soll. Auch die großen Musiker stimmten die Gäste zur Weihnachtszeit ein. red