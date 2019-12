Adventsfeier mit Ehrungen

Im voll besetzten Saal "zum Anker" in Weidnitz, konnte die VdK-Vorsitzende Sylvia Heib zur vorweihnachtlichen Feier viele Mitglieder begrüßen. Im kurzen Totengedenken erinnerte die Vorsitzende an die verstorbenen Mitglieder, besonders an das Gründungs- und langjähriges Vorstands- und Ehrenmitglied Reinhard Beck, der im März im Alter von 91 Jahren verstarb.

Die Vorsitzende erwähnte, dass sich im Laufe der Jahre der Sozialverband VdK verändert hat. Aus dem Kriegsopferverband ist ein starker Sozialverband "für alle" entstanden. Der VdK gilt als Lobby für Rentner, Pflegebedürftige, Arbeitslose und setzt sich stark gegen Alters- und Kinderarmut ein.

Es werden im Ortsverband viele Aktivitäten auf die Wünsche und Bedürfnisse der Mitglieder abgestimmt. So gab es im letzten Jahr wieder Kaffeenachmittage, Spieleabende, Theaterbesuche, Tagesfahrten und mehr Tagesfahrten, die immer sehr gut frequentiert waren. Heib erinnerte auch an den Vortrag der Polizei "Achtung Dubiose Geschäfte", bei denen alle sozialen Vereine eingeladen waren und auch gekommen sind.

Die Haussammlung "helft Wunden heilen" hilft vielerorts soziale Missstände zu lindern. Heib bedankte sich bei ihren fleißigen Sammlern im Ortsverband, die wieder recht eifrig unterwegs waren.

Da der VdK ein gemeinnütziger Verband ist, unterliegen die Gelder strengsten Kontrollen, die nur für einen gemeinnützigen Zweck verwendet werden können.

Ein Anliegen des VdK ist es auch, nicht nur seinen Mitgliedern, sondern auch vom Schicksal weniger begünstigten, kranken und einsamen Menschen, mit kleinen nützlichen Aufmerksamkeiten zum Weihnachtsfest ein wenig Freude zu bringen. red

Die Ehrungen

15 Jahre: Filips Callens, Petra Dauer, Erna Langner, Manfred Sauer; 20 Jahre: Annemarie Hasenkämper, Magdalena Nastvogel; 25 Jahre: Volker Dembowski, Edgar Dippold, Georg Schmitt.