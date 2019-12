Adventsfeier in der Begegnungsstätte

Die "Fachdienste für seelische Gesundheit" Kronach-Lichtenfels laden alle Interessierten zu einer Adventsfeier am Donnerstag, 5. Dezember, von 11 bis 16 Uhr in die Begegnungsstätte "Salzmarkt" (Innenhof Rosenau), Schwedenstraße 2, ein. Das Jahr über wurde gestrickt, gehäkelt und gewerkelt. Die selbst gebastelten weihnachtlichen Geschenke, wie Socken, Schals, Decken, Holzarbeiten oder Häkelfiguren, werden in der Begegnungsstätte und im Innenhof ausgestellt und können gegen einen Unkostenbeitrag erworben werden. red