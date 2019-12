Adventsfeier für Senioren

Der Seniorenkreis St. Georg Höchstadt lädt in Zusammenarbeit mit dem katholischen Bildungswerk am Dienstag, 3. Dezember, ab 14 Uhr zu einer adventlichen Feier ins katholische Pfarrheim ein. Neben besinnlichen Texten, Liedern, Gedichten und Geschichten ist mit Kaffee und Kuchen für das leibliche Wohl gesorgt. Als Gäste werden Kinder aus der Kindertagesstätte Sankt Nikolaus erwartet. Die musikalische Gestaltung übernimmt wieder die Harfengruppe des Heimatvereins "Die Saitenzupfer". An diesem Nachmittag wird auch das Veranstaltungsprogramm für 2020 vorgestellt. red