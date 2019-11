Adventsfeier für Senioren in Thuisbrunn

Die Stadt Gräfenberg, die katholische Pfarrei Weißenohe und die evangelische Kirchengemeinde Thuisbrunn laden ein zur Adventsfeier für Senioren am ersten Advent, Sonntag, 1. Dezember, um 14 Uhr in die Alte Schule in Thuisbrunn. Der Posaunenchor stimmt musikalisch auf die vorweihnachtliche Zeit ein. Bei Gebäck und Getränken wird Zeit zum Plaudern sein. red