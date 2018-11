Adventsfeier des VdK-Ortsverbandes

Der VdK-Ortsverband Garitz veranstaltet am Dienstag, 4. Dezember, ab 16 Uhr in der Sportgaststätte "Im Abseits" bei Themis eine Adventsfeier.Während dieser Feier finden auch Ehrungen von Mitglieder statt. Die Einladung richtet sich an alle Mitglieder mit Partnern sowie an Freunde des VdK-Ortsverbandes Garitz. Anmeldung bei Helmut Beck, Tel.: 0971/699 44 25, und Waltraud Middermann, Tel.: 0175/ 882 84 45. sek