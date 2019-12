Adventsfeier des VdK mit Ehrungen

Zur Advents- und Nikolausfeier mit Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft lädt der VdK-Ortsverband Gößweinstein alle Mitglieder sowie Mitbürger ein. Die Advents- und Nikolausfeier findet am Mittwoch, 4. Dezember, im Gasthaus "Zu den alten Deutschen" in Kleingesee statt. Los geht es um 18 Uhr. Busabfahrt ist um 17.30 Uhr am Marktplatz in Gößweinstein. Wer mitfahren möchte, melde sich bei Joachim Freund unter Telefon 09242/258. red