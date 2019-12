Adventsfeier des Frauenbundes

Im Rahmen der katholischen Erwachsenenbildung lädt der Frauenbund Ebensfeld zu einer Adventsfeier am Dienstag, 10. Dezember, um 19 Uhr mit dem Thema "Da haben die Dornen Rosen getragen - Sehnsucht nach rosigen Zeiten, da blüht uns was wirklich Gutes" ins Ebensfelder Pfarrheim ein. Wie jedes Jahr werden im Rahmen der Adventsfeier Spenden für die Aktion "Frauen helfen Frauen" gesammelt, die dann an den Diözesanverband weitergeleitet werden. Um besser planen zu können, wird um Anmeldung bis Samstag, 7. Dezember, unter Telefonnummer 09573/1717 (G. Klier, ab 13.30 Uhr) gebeten. red