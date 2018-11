Adventsfeier bei der KAB

Der Ortsverband der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Reuth lädt alle Mitglieder und Freunde zur diesjährigen Adventsfeier am Sonntag, 2. Dezember, um 15 Uhr in den Pfarrsaal Reuth ein. Mit besinnlichen Worten, Liedern, Kaffee, Stollen und Lebkuchen will man sich auf die Geburt Jesu Christi einstimmen und für ein paar Stunden die Hektik der Vorweihnachtszeit vergessen. red