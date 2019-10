Adventsdekoration im Gebrauchtwarenhof

Am Samstag, 2. November, findet man in der Haidfelderstraße 6 beim Gebrauchtwarenhof "Pack mer's" eine riesige Auswahl an Adventsdekoration, Kerzen und Adventskränzen. Es steht auch das gesamte sonstige Warenangebot zur Verfügung. Außerdem bietet "Pack mer's" das Ausleihen von Geschirr für bis zu 200 Personen an. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und jeden ersten Samstag im Monat von 9 bis 13 Uhr. red