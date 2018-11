Adventscafé und Basar im Pfarrheim St. Martin

Der Katholische Frauenbund St. Martin in Forchheim lädt zum Adventscafè mit Basar im Pfarrheim St. Martin ein. Geöffnet ist am ersten und zweiten Adventswochenende, 1./2. und 8./9. Dezember, jeweils von 10 bis 18.30 Uhr. Es werden Plätzchen, Marmeladen, Chutneys und handgestrickte Socken zum Erwerb angeboten. Zur Stärkung werden ein Imbiss, Mittagessen und selbst gebackener Kuchen mit Kaffee und Glühwein oder Tee serviert. Der Erlös aus dem Adventscafé und dem Basar kommt sozialen Projekten im In- und Ausland zugute. red