Adventsblasen des Posaunenchors

Die evangelisch-lutherische Pfarrgemeinde Strössendorf/Altenkunstadt lädt am Sonntag, 1. Dezember, wieder zu ihrem Adventskonzert mit dem Posaunenchor, Pfarrerin Bettina Beck und Pfarrer Rudolf Ranzenberger ein. Die Bläser werden dabei um 16.30 Uhr am Baur-Altenwohn- und Pflegezentrum St. Kunigund beginnen. Anschließend werden sie gegen 17.15 Uhr an der evangelischen Pfarrkirche St. Katharina (am Kirchturm) in Strössendorf, um 17.45 Uhr in Weidnitz auf dem Widencer Platz und zum Abschluss um 18.30 Uhr auf dem Dorfplatz von Neuses am Main spielen. An die Gesamtbevölkerung ergeht hierzu Einladung. dr