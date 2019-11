Scheßlitz 12.11.2019

Adventsbasar in der Johannes-Schule

Am Sonntag, 24. November, findet von 13 bis 16.30 Uhr in der Johannes-Schule, Am Brand 2, in Scheßlitz ein voradventlicher Basar statt. Die Besucher können sich auf Märchen- und Bastelstube zum Mitmac...