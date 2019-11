Adventsbasar im Gemeindehaus

Die Kirchengemeinde Seidmannsdorf veranstaltet einen Adventsbasar am Samstag, 30. November, und Sonntag, 1. Dezember. Es werden sowohl Kränze und Gestecke zum Advent als auch keramische Arbeiten der Firma Denk, Handgefertigtes aus Holz, Stoff, Glas, Wolle, Papier oder Wachs angeboten. Natürlich gibt es wieder allerlei selbst gemachte kulinarische Spezialitäten. Geöffnet ist der Basar am Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10.30 bis 17 Uhr. Ein reichhaltiges Kaffee- und Kuchenbüfett ist an diesen beiden Tagen garantiert. Der Erlös kommt "Brot für die Welt" und dem Erhalt der Seidmannsdorfer Kirche zugute. red