Adventsbasar des Kirchenbauvereins

Der Evangelische Kirchenbauverein veranstaltet am Sonntag, 2. Dezember, einen Adventsbasar in der Friedenskirche. Um 10.15 Uhr findet ein Familiengottesdienst statt. Der Adventsverkauf startet um 14.30 Uhr. Es gibt auch ein Kaffee- und Kuchen/Tortenbuffet. Ab 16 Uhr werden die "Pr8männer" des Männergesangvereins Bergrheinfeld die Besucher mit ihren Liedern in adventliche Stimmung versetzen. Im Anschluss daran erleben die Teilnehmer bei Bratwurst- und Glühweinduft vorweihnachtliche Lichterstimmung am Turm. sek