Adventsbasar: am Ortseingang parken

Die Franziskusschwestern bitten die Besucher des Basars am heutigen Samstag auf dem Großparkplatz am Ortseingang von Vierzehnheiligen zu parken. Einlass ist ab 14 Uhr. Bis 19 Uhr bieten die Schwestern und viele Helfer im Garten des Mutterhauses Selbstgemachtes aus Garten, Küche, Strickstuben und Werkstätten an. Der Erlös ist für soziale Projekte, die die Kongregation im In- und Ausland unterstützt. Die Besinnungsstunde um 17 Uhr in der Mutterhauskapelle gestalten das Blockflötenensemble Flötentöne und Manuel Höppner (Cembalo/Orgel) mit. red