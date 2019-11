Adventsbäumchen aus Weiden flechten

Die Umweltstation hat noch ein paar freie Plätze zum Flechten eines Adventsbäumchens. Unter Anleitung von Steffi Schreiber können die Teilnehmer am Donnerstag, 28. November, ab 18 Uhr aus Weide einen etwas anderen Tannenbaum flechten. Es wird eine Teilnahmegebühr erhoben. Anmeldungen nimmt die Umweltstation unter Telefon 09575/921455 oder per E-Mail an umweltstation@landkreis-lichtenfels.de entgegen. red