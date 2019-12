Adventsandacht mit Gospelchor

In der Christuskirche findet am Sonntag, 8. Dezember, ab 14 Uhr eine musikalische Adventsandacht statt. Es singt der Gospelchor "Plenty go(o)d" aus Großgarnstadt. Dabei werden Lieder wie "Rock my soul" und "A time for praise, a time for joy" erklingen. Anschließend wird zum Adventskaffee im Gemeinderaum eingeladen. Die Kirchengemeinde Steinbach am Wald freut sich über interessierte Besucher aus nah und fern. red