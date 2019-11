Am ersten Adventssonntag, 1. Dezember, findet auf dem Marienberg bei Scheßlitz um 15 Uhr eine Adventsandacht für Pilgerkreisteilnehmer und Interessierte statt. In dieser Andacht wird das Jahresmotto "Klima wandeln" aufgegriffen. In diesem Fall geht es nicht um die Klimaerwärmung der Erde, sondern der Klimawandel der Herzen, um Schaffung eines besseren Klimas um mich herum. Gleichzeitig wird auch die provokative Frage gestellt: Was hat der Adventskalender mit dem Projekt Pilgerheiligtum gemeinsam? Nach der Andacht in der Hauskapelle wird zum Heiligtum der Verbundenheit gepilgert, um dort das Liebesbündnis zu erneuern. Am Ende findet ein "Klimagipfeltreffen" bei Kaffee und Kuchen im Kentenich-Haus statt, um dort miteinander Erfahrungen über die Pilgerkreise in den Pfarreien auszutauschen. Bitte zu diesem Nachmittag Pilgerbilder mitbringen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red