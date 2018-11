Advents-Flohmarkt in der Angerturnhalle

Völlig ausgebucht ist schon jetzt der Adventsflohmarkt in der Angerturnhalle. Zu diesem Flohmarkt laden der Turnverein und Ramona Lieke am Samstag, 1. Dezember, ab 13 Uhr ein. Weihnachten steht vor der Tür und aus diesem Grund wird der letzte Flohmarkt in diesem Jahr weihnachtlich gestaltet. Zur weihnachtlichen Stimmung tragen Glühwein und Kekse bei. Angeboten werden bei diesem Weihnachtsflohmarkt Trödel und Gebrauchtwaren aller Art, vor allem Kleidung, Secondhandartikel, Kinderspielzeug und Weihnachtsartikel, keine Neuwaren. Die Bewirtung der Anbieter und Besucher hat der Turnverein Michelau übernommen. Der nächste Flohmarkt findet dann erst wieder am 26. Januar statt. Wer als Verkäufer für diesen Hallenflohmarkt im neuen Jahr auftreten will, muss sich bei Ramona Lieke unter Telefon 09571/83687 oder 0160/90981768 einen Platz reservieren lassen. red