Adventliches Wechselbad der Emotionen

Eine gelungene Premiere feierte das literarisch-musikalische Quartett des Schlosstheaters Thurnau mit seinem diesjährigen Weihnachtsprogramm "Alle Jahre wieder". Geschichten, Gedichte, Lieder und Instrumentalmusik, perfekt aufeinander abgestimmt, berührten die Herzen der zahlreichen Zuhörer, strapazierten aber auch gehörig deren Lachmuskeln.

Wolfgang Krebs, der als Leiter des Schlosstheaters wiederum für die Auswahl der Texte verantwortlich zeichnete, stimmte das Publikum in seiner Begrüßung darauf ein, dass wohl kein anderes Fest im Jahr so unterschiedliche Stimmungen von Freud und Leid bei den Menschen hervorruft wie das Weihnachtsfest. Demzufolge hätten sich auch alle großen Dichter und Literaten diesem Thema gewidmet. So durften dann auch diverse Klassiker wie zum Beispiel "Von drauß' vom Walde komm ich her" in seinem Vortrag nicht fehlen.

Als kongeniale Lesepartnerin überzeugte an diesem Abend Birgit Hächl, die es nicht nur schaffte, mit ihrer facettenreichen Stimme den Texten Leben und Charakter zu geben, sondern die auch eigene Beiträge zu Gehör brachte, wie die Geschichte von den Weihnachtswichteln und von dem leider viel zu kurzen Leben des kleinen Weihnachtsbaumes. Bei der Erzählung von dem Mädchen mit den Schwefelhölzern las sie so manchem Zuhörer Tränen in die Augen.

Diese Stimmungen aufzufangen und dann auf den folgenden Themenblock überzuleiten, war die gewiss nicht einfache, aber vortrefflich umgesetzte Aufgabe der beiden Musiker des Quartetts. Virtuos in ihrem Spiel mit Querflöte und Akkordeon und mit ihrem einfühlsamen Gesang war Tanja Schaller die ideale Partnerin von Martin Köhlerschmidt, der mit seinem subtilen Gitarrenspiel die zum größten Teil von ihm selbst arrangierten Musikstücke begleitete.

Finaler Höhepunkt der Weihnachtslesung war das botanische Drama vom nadelnden Baum, in dem die vier Protagonisten die Theaterbesucher zu wahren Lachsalven hinrissen - einfach gelungen!

Wer den Abend (noch) einmal erleben will, hat dazu die Gelegenheit am Sonntag, 8. Dezember, um 18 Uhr, im Stadtschloss in Lichtenfels und am 15. und 22. Dezember, jeweils um 17 Uhr, im Schlosstheater Thurnau. red