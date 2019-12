Adventliche Töne von Alphornbläsern

Alphornklänge gehören inzwischen auch zum Advent in Bad Kissingen dazu. Der Stadtmarketingverein Pro Bad Kissingen lädt jedes Jahr die "Alphornbläser Schwarze Berge" aus der Rhön ein, auf dem Lichterglanz zu spielen. Die Gruppe trat erst vor wenigen Tagen wieder auf dem Marktplatz auf und bewies, dass die Töne der Alphörner - die aufgrund der Anblastechnik instrumenten-kundlich zu den Blechblasinstrumenten gehören - wunderbar in die Vorweihnachtszeit passen.

Ein Alphorn ist je nach Landschaft fünf bis zehn km weit zu hören und erfreut sich vor allem in der Schweiz breiter Beliebtheit. Doch auch in Deutschland gibt es mittlerweile zahlreiche Alphornbläser, die sich auch zu internationalen Treffen zusammenfinden. Die Zuhörer an den Weihnachtsbuden waren jedenfalls erfreut, so die Beobachtung der Organisatoren. Eine weitere Möglichkeit den Alphörnern zu lauschen, bietet sich noch am Donnerstag, 20. Dezember, um 17 Uhr mitten in Bad Kissingens guter Stube. red