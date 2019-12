Adventliche Musik in der Schlosskirche

In der Schlosskirche findet am Sonntag, 8. Dezember, ein Konzert mit adventlicher Chor- und Orgelmusik zum zweiten Advent statt. "Machet die Tore weit" - dieser auf den 24. Psalm zurückgehende Text ist in vielen Vertonungen bekannt geworden und wird am kommenden Sonntag in Vertonungen von Andreas Hammerschmidt, Moritz Hauptmann und Albert Becker zu erleben sein. Der Konzertchor der Hochschule für evangelische Kirchenmusik Bayreuth unter der Leitung von Steven Heelein wird diese Werke neben anderen interpretieren. An der Herbst-Orgel werden Studierende Werke von Bach, Funke und Praetorius interpretieren. Pfarrer Michael Bergner wird adventliche Lesungen beitragen. Beginn ist um 17 Uhr. Karten sind an der Abendkasse erhältlich. red