Adventliche Konzerte am Wochenende

Mit adventlicher und vorweihnachtlicher Musik aus alter und neuer Zeit wird der Kaiser-Heinrich-Chor Bamberg unter der Leitung von Helmut Mehling auf das bevorstehende Fest einstimmen. Am morgigen Samstag, 7. Dezember, werden in Kooperation mit der Volkshochschule Bamberg-Land um 19 Uhr die Lieder in der Kirche St. Peter und Paul in Kemmern erklingen und einen Tag später, am Sonntag, 8. Dezember, in der Auferstehungskirche in der Pestalozzistraße in Bamberg. Dort beginnt das Konzert bereits um 17 Uhr. Dieses Jahr werden Chor, Solisten, Ensembles und Instrumentalisten aus den Chorreihen deutschsprachige Lieder unter anderem von Mendelssohn und Bach vortragen und auch traditionelle deutsche Weihnachtslieder (die vielleicht sogar zum Mitsingen geeignet sind) zum Besten geben. Der Eintritt ist jeweils kostenfrei, um Spenden wird gebeten. red