Advent mal anders

Die Caritas lädt herzlich zu einem anderen Advent aus "Tausendundeine Nacht" am Sonntag, 1. Dezember, von 12 bis 18 Uhr in die Bauergasse in Kulmbach ein. Bei weihnachtlicher Atmosphäre können im Innenhof orientalische Köstlichkeiten, die in Zusammenarbeit mit der türkischen Gemeinde angeboten werden, genossen werden. Die Vergabe der Speisen und Getränke erfolgt ausschließlich auf Spendenbasis. red