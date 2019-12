Der "Advent in der Spitalkirche" geht weiter: An jedem Donnerstag und Freitag in der Adventszeit gibt es um fünf Minuten nach fünf für eine halbe Stunde Musik in der Spitalkirche. Am Donnerstag, 12. Dezember, spielt die Zither-Gruppe "Fingerspringer" adventliche Weisen und am Freitag, 13. Dezember, singt der Chor "Cantamus" unter der Leitung von Kristin Schaefer. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. red