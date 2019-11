Auch in diesem Jahr lädt die Petrikirchengemeinde zum "Advent in der Spitalkirche" ein: Immer am Donnerstag und Freitag gibt es um fünf Minuten nach fünf für eine halbe Stunde adventliche Musik mit unterschiedlichen Gruppen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Am Donnerstag, 5. Dezember, startet der "Advent in der Spitalkirche" mit den Kindern des Montessori-Kindergartens in der Waaggasse. Am Freitag, 6. Dezember, folgt die Bläsergruppe "Weibsblech" aus Trebgast unter der Leitung von Karin Schulz. Am Donnerstag, 12. Dezember, spielt die Zither-Gruppe "Fingerspringer" adventliche Weisen und am Freitag, 13. Dezember, singt der Chor Cantamus unter der Leitung von Kristin Schaefer. Am Donnerstag, 19. Dezember, wird die Gruppe "Sound of Faith" aus Mangersreuth singen und am Freitag, 20. Dezember, schließen die Stollmusikanten, bei denen Jutta Lange adventliche Geschichten vorliest, die Veranstaltungsreihe ab. red